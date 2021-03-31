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    14:52, 31 Март 2021 | GMT +6

    Мать и дочь занимались карманными кражами в Туркестанской области

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    МАКТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Мактааральского района Туркестанской области задержали мать и дочь, занимавшихся карманными кражами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    В дежурную часть Мактааральского РОП поступило заявление от жителя района о карманниках, орудующих на территории одного из местных рынков. У одной из потерпевших неизвестные похитили кошелек с 200 тысячами тенге и банковскими карточками, а у другой украли кошелек и 10 тысяч тенге. Данные факты стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража» и приступили к розыску подозреваемых.

    С целью задержания карманников по горячим следам районные полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили камеры видеонаблюдения и прочесали близлежащие территории. В результате полицейские вышли на след двух подозреваемых и задержали двух женщин, мать и дочь, по месту жительства. Ими оказались жительницы Шымкента, которые полностью признались в содеянном.

    В ходе расследования установлено, что подозреваемые, сговорившись, решили заработать деньги легким путем. Обе карманницы обходили рынки и места массового скопления людей, где пользуясь суматохой, незаметно вытаскивали кошельки из сумок невнимательных граждан. Похищенные деньги злоумышленницы тратили на собственные нужды и скрывались из виду. Однако благодаря профессионализму сотрудники полиции задержали подозреваемых и доставили в районный отдел полиции. По фактам краж чужого имущества проводится досудебное расследование. Они находятся под подпиской. Ведется следствие.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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