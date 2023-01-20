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Мать, бросившую новорожденного в уличном туалете, осудили в Алматы

20 Января 2023, 11:12
Мать, бросившую новорожденного в уличном туалете, осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Алматы на закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетней подсудимой по факту покушения на убийство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе городского суда Алматы сообщили, что санкция (статья 24 часть 3, статья 100 УК) предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет либо лишение свободы на тот же срок.

Приговором суда К. признана виновной в покушение на убийство матерью новорожденного ребенка и ей назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Новорожденного ребенка полицейские Алматы спасли в ночь на 25 августа 2022 года в Турксибском районе. 17-летняя роженица избавилась от малыша, сетуя, что произошел выкидыш. Однако стражи порядка нашли малыша в туалетной яме и спасли его. Позже полицейские навестили малыша в больнице.


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