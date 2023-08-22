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    21:37, 21 Август 2023 | GMT +6

    Мать 11 детей отказалась от АСП в Туркестанской области

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    Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Многодетная женщина с 11 детьми отказалась от выплат ради двух гектаров земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области

    На встрече акима области Дархана Сатыбалды с жителями Келесского района жительница населенного пункта Аккорган сельского округа Биртилек, будучи многодетной матерью, отказалась от получения адресной социальной помощи. Мать-героиня, воспитывающая 11 детей, выразила желание заняться посевами и принять участие в конкурсе на получение земельного участка.

    «Я слышала, что в программе «Ауыл аманаты» могут участвовать и получатели АСП. Мне не нужна адресная социальная помощь. Я хочу взять два гектара земли и начать заниматься посевами. У меня 10 дочерей и один сын. Я смогу позаботиться о себе и детях», - сказала мать-героиня.

    В свою очередь аким Дархан Сатыбалды обещал помочь многодетной женщине получить кредит.

    «Для трудолюбивого человека есть много возможностей. Вот у нее 11 детей, и она говорит, что адресная социальная помощь ей не нужна. Что касается земельного вопроса, то по условиям программы «Ауыл аманаты» вас могут включить в кооператив и передать в пользование земельный участок через местный акимат. При необходимости мы можем предоставить вам кредит под 2,5 процента», - сказал аким области.

    В последние десять лет в Казахстане большое внимание уделялось социальным выплатам с целью повышения благосостояния населения. В частности, для улучшения жилищных условий многодетных семей и развития семейного бизнеса предоставлялись социальные выплаты, к примеру, «Өрлеу». Затем начали назначать адресную социальную помощь.


    Теги:
    Акимат Общество Туркестанская область
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