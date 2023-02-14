Мастер-план проекта «G4 City» разработает сингапурская компания

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматинской области Нуржан Кудайбергенов и генеральный директор сингапурской компании «Surbana Jurong Infrastructure Pte Ltd» Choon Chong достигли соглашения и подписали меморандум о развитии и строительстве проекта «G4 City», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы акимата области, встреча проходила в Сингапуре. Целью меморандума является поощрение сотрудничества сторон по разработке проекта и установление рамок при разработке Генерального плана города G4 в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

«Surbana Jurong Group» - глобальная консалтинговая компания в области градостроительства, инфраструктуры и управляемых услуг с более чем 70-летним опытом успешной реализации проектов. Компания построила более миллиона домов в Сингапуре, разработала генеральные планы в более чем 60 странах и создала более 100 промышленных парков по всему миру.

​«Мы верим в то, что за проектом наших казахстанских коллег «G4 City» стоит будущее целого региона и будущих поколений. Наша задача - найти лучшее решение для разработки мастер-плана, реализуемого в качественный и уникальный жилой проект. Проектируя и поставляя качественное жилье, рабочие места, дороги, железные дороги, гидроэлектростанции, плотины, подземные и прибрежные защитные сооружения, и другую критически важную инфраструктуру, необходимую нашим клиентам, мы меняем города и превращаем их в устойчивые и пригодные для жизни пространства», - приводит слова представителей сингапурской компании пресс-служба акимата Алматинской области.

На территории Алматинской области с 2008 года реализуется проект по развитию четырех новых городов-спутников «G4 City». В прошлом году утвержден План организационных мероприятий по реализации данного проекта.

Согласно Концепции, подписанной Президентом Республики Казахстан в долгосрочной перспективе, проект будет развиваться в качестве интегрированного города, расположенного вдоль автомагистрали «Алматы – Конаев», и состоять из четырех районов: Gate – деловой и финансовый центр, Golden – образовательный и медицинский хабы, Growing – промышленный и логистический хабы, Green – туризм и развлечения.