Мастер-план по сохранению животного мира планируют утвердить в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК в этом году планирует утвердить мастер-план по сохранению животного мира и развитию охотничьих хозяйств до 2030 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году в области животного мира перед нами стоят следующие задачи: принятие проекта Закона Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными»; утверждение мастер-плана по сохранению животного мира и развитию охотничьих хозяйств до 2030 года; принятие норм по развитию дичеразведения в рамках проекта закона по вопросам туристской деятельности, который находится в Мажилисе; повышение квалификации инспекторского состава и цифровизация», - сказал в ходе коллегии ведомства вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

По информации ведомства, также проведена определенная работы по улучшению ситуации в отрасли рыбного хозяйства.

«В прошлом году вопросы развития рыбного хозяйства неоднократно рассматривались на правительственном уровне, с участием представителей бизнеса. Это позволило: первое – разработать Программу развития рыбного хозяйства до 2030 года, второе - создать Комитет рыбного хозяйства, который будет непосредственно заниматься реализацией поставленных задач в рамках вышеупомянутой Программы, третье - совершенствовать действующее законодательство», - добавил вице-министр.

Напомним, в декабре прошлого года Правительство приняло Программу развития рыбной отрасли до 2030 года.