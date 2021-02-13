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    18:45, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Мастер-план по сохранению животного мира планируют утвердить в Минэкологии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК в этом году планирует утвердить мастер-план по сохранению животного мира и развитию охотничьих хозяйств до 2030 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году в области животного мира перед нами стоят следующие задачи: принятие проекта Закона Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными»; утверждение мастер-плана по сохранению животного мира и развитию охотничьих хозяйств до 2030 года; принятие норм по развитию дичеразведения в рамках проекта закона по вопросам туристской деятельности, который находится в Мажилисе; повышение квалификации инспекторского состава и цифровизация», - сказал в ходе коллегии ведомства вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

    По информации ведомства, также проведена определенная работы по улучшению ситуации в отрасли рыбного хозяйства.

    «В прошлом году вопросы развития рыбного хозяйства неоднократно рассматривались на правительственном уровне, с участием представителей бизнеса. Это позволило: первое – разработать Программу развития рыбного хозяйства до 2030 года, второе - создать Комитет рыбного хозяйства, который будет непосредственно заниматься реализацией поставленных задач в рамках вышеупомянутой Программы, третье - совершенствовать действующее законодательство», - добавил вице-министр.

    Напомним, в декабре прошлого года Правительство приняло Программу развития рыбной отрасли до 2030 года.


    Теги:
    Сельское хозяйство Закон и право Другие государственные органы Экология
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