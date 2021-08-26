Мастер-классы по казахским ремеслам подготовила АНК Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области сняла фильм «Жемчужное наследие Сарыарки». Видео состоит из серии мастер-классов по обучению представителей этносов казахским ремеслам и промыслам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе обучать секретам ремесла мастера решили в онлайн-формате. Фильм доступен к просмотру и в социальных сетях.

«Культурное наследие, сохранение исторических построек и народных ценностей являются общим достоянием нашего народа, в основе которого заложены его быт, культура, обычаи, а также искусство», - отметила руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Управления внутренней политики Карагандинской области Айгерим Исбекова.

В проекте приняли участие заслуженные деятели искусств, преподаватели декоративно-прикладного искусства, представители учебных центров.

«Мы постарались привлечь к работе именно преподавательский состав, чтобы каждый мастер-класс был преподнесен профессионально. Надо как можно больше знакомить людей с национальным искусством. Язык искусства универсален и понятен всем, он всегда создает достойную площадку для любого диалога», - отметила автор проекта Евгения Шульц.

В фильме она показала мастер-класс по художественному войлоку. О резьбе по кости рассказал преподаватель Центра народного творчества Дома дружбы Жомарт Малик, о создании гобелена – заслуженный деятель искусств РК Мурат Калкабаев. Плетению циновки шим-ши учит старший преподаватель кафедры изо и дизайна КарУ имени Е. А. Букетова Айман Буртибаева, искусству резьбы по дереву - преподаватель Назарбаев Интеллектуальной школы Каиржан Жамелов.

Серия мастер-классов представлена под эгидой АНК в рамках проекта «Қазақтану».



