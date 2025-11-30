РУ
    Мастер из Жетысу покоряет мир изделиями из ивовой лозы

    В селе Балпык би Коксуского района области Жетысу живет Юрий Кожебердинов — 75-летний мастер нашел свое призвание в старинном ремесле, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Мужчина занимается превращением простой ивовой лозы в произведение искусства: корзины, подносы, мебель и декоративные панно. Сегодня работы Юрия известны не только в Казахстане, но и в России, Германии и Сингапуре, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — После многих лет работы на СТО я ушел на пенсию и стал больше времени проводить в интернете, — рассказывает Юрий. — Увидел видео о лозоплетении и решил попробовать. Получилось, и с тех пор я увлекся этим делом. Постоянно учусь и совершенствуюсь.

    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Несмотря на скромное оборудование — шило, секатор и ножи — главный секрет мастера кроется в подготовке материала.

    Лоза должна быть гибкой, ровной, без лишних веточек. «Ходить приходится по речкам и болотам, срезать прут, — рассказывает Юрий Турханович.

    — Скот все съедает, поэтому хорошие лозы найти непросто.

    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Чтобы иметь под рукой качественное сырье, мастер посадил у себя на участке небольшую рощицу ивы.

    Процесс подготовки материала трудоемкий: лоза варится не менее восьми часов, очищается, сушится, и только потом Юрий приступает к плетению.

    Даже простая корзина требует нескольких дней кропотливой работы.

    — Главное — почувствовать готовность лозы, — поясняет он. — Если хочешь, чтобы вещь стояла красиво, прут не должен быть слишком сухим или влажным. Со временем понимаешь это на ощупь.

    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Плетение давно стало семейным делом. Вместе с супругой Людмилой мастер создает не только корзины, но и мебель, сувениры и панно.

    — Изделия могут быть выполнены на заказ, — рассказывает Людмила Ильинична. — Покупают через друзей, по телефону. Есть заказы из Европы и Азии. Наши корзины полюбили в Германии, подносы уехали в Сингапур.

    Юрий шутит, что его профессия немного изменилась, но суть осталась прежней.

    — Когда я работал на СТО, меня называли «кузовой» за работу с кузовами. А теперь тоже кузовой, только из-за прута! - говорит мастер.

    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

    Работа над мебелью занимает недели. Мастер отмечает, что точность и терпение — залог красоты.

    — Главное — материал и схема, — объясняет он. — Как и в любом ремесле, точность рождает удобство и красоту.

    Создав уголок гармонии в своем дворе с цветниками, ореховыми деревьями и прудом с рыбой, Кожебердиновы нашли баланс между творчеством и отдыхом.

    — Люблю посидеть у воды с удочкой, — признается Людмила Ильинична. — Природа отвечает добром, если относиться к ней с любовью.

    Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

