Массовый забег по лестнице Медеу отменили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Массовый забег по лестнице Медеу в Алматы отменили из-за карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что традиционное мероприятие «Медеу-Баспалдак», которое проводится с 1988 года, было запланировано на 18 сентября согласно календарному плану.

«Общее количество участников около 500 человек. Забег проводится по лестнице плотины Медеу (841 ступень). Мероприятие планировалось проводить дробно в течение дня по дистанциям и возрастным категориям» - сообщили в акимате.

Однако мероприятие было отменено.

«На 15 сентября, согласно постановлению главного санитарного врача города, забег «Медеу-Баспалдак» отменен. Участие в мероприятии бесплатное. Взносы с населения не принимались», - добавили в ведомстве.

Отметим, в Алматы также будут приняты меры для того, чтобы не допустить проведение традиционного пикника от журнала Esquire, который планировался 18 сентября.