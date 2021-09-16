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    11:06, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Массовый забег по лестнице Медеу отменили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Массовый забег по лестнице Медеу в Алматы отменили из-за карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города сообщили, что традиционное мероприятие «Медеу-Баспалдак», которое проводится с 1988 года, было запланировано на 18 сентября согласно календарному плану.

    «Общее количество участников около 500 человек. Забег проводится по лестнице плотины Медеу (841 ступень). Мероприятие планировалось проводить дробно в течение дня по дистанциям и возрастным категориям» - сообщили в акимате.

    Однако мероприятие было отменено.

    «На 15 сентября, согласно постановлению главного санитарного врача города, забег «Медеу-Баспалдак» отменен. Участие в мероприятии бесплатное. Взносы с населения не принимались», - добавили в ведомстве.

    Отметим, в Алматы также будут приняты меры для того, чтобы не допустить проведение традиционного пикника от журнала Esquire, который планировался 18 сентября.

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