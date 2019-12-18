Массовый угон автомобилей Toyota Camry прокомментировали в полиции Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в последние несколько месяцев начали массово угонять автомобили Toyota Camry. Об этом жители сообщили в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Пострадавшие владельцы японских иномарок записали видеообращение, в котором призывают к бдительности других автовладельцев.
«Мы хотим донести другим водителям - ставьте GPS и сигнализацию. Орудует целая банда автоворов, их много. Надеемся, МВД РК примет меры», - говорится в посте.
В Департаменте полиции города сообщили, что в этом году было зафиксировано 17 угонов автомобилей марки Toyota Camry.
«Из них возвращены владельцам 11 машин. С сентября в полицию с заявлением об угоне обратились пять хозяев Toyota Camry. Последний случай был зафиксирован 17 декабря. Автомобиль Toyota Camry 70 был зарегистрирован на жену пострадавшего. Вечером к ним в гости приехал знакомый мужа, который угнал машину и уехал в сторону Жамбылской области. Но благодаря GPS его удалось вовремя найти. Полицейские настоятельно рекомендуют владельцам дорогих авто устанавливать качественную сигнализацию с функцией GPS. Это ради вашей же безопасности. Отметим, что больше половины Toyota Camry, которые были возвращены после угона, были укомплектованы такими сигнализациями», - добавили в пресс-службе ДП Алматы.
Фото иллюстративное: s.auto.drom.ru
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