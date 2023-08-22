Массовый сбор урожая начался в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Массовый сбор урожая начался во всех регионах Казахстана. На сегодня убрано 2,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего по республике убрано 2,4 млн га зерновых и зернобобовых культур или 14,1%. При средней урожайности 11,5 ц/га намолочено 2,8 млн тонн зерна. Массовый сбор урожая начат во всех регионах республики», - сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев во время заседания Правительства РК.

По его данным, общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составит 24 млн га, что больше на 651,8 тысяч га по сравнению с 2022 годом. Из них площади уборки зерновых составляют 17,4 млн га. Площади уборки пшеницы составляют 13,7 млн га, убрано 1,5 млн га с урожайностью 11,8 ц/га, намолочено 1,8 млн тонн.

«Масличных культур к уборке подлежит 2 799,5 тысяч га, на сегодня убрано 34 тысячи га с урожайностью 6,9 ц/га. Картофеля необходимо убрать с площади 188,3 тысячи га, собрано 458 тысяч тонн с урожайностью 208,9 ц/га. Площади уборки овощей составляют 164,8 тысячи га, собрано 1,5 млн тонн при урожайности 216,3 ц/га», - проинформировал глава Минсельхоза.