РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:43, 22 Август 2023 | GMT +6

    Массовый сбор урожая начался в Казахстане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Массовый сбор урожая начался во всех регионах Казахстана. На сегодня убрано 2,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего по республике убрано 2,4 млн га зерновых и зернобобовых культур или 14,1%. При средней урожайности 11,5 ц/га намолочено 2,8 млн тонн зерна. Массовый сбор урожая начат во всех регионах республики», - сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев во время заседания Правительства РК.

    По его данным, общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составит 24 млн га, что больше на 651,8 тысяч га по сравнению с 2022 годом. Из них площади уборки зерновых составляют 17,4 млн га. Площади уборки пшеницы составляют 13,7 млн га, убрано 1,5 млн га с урожайностью 11,8 ц/га, намолочено 1,8 млн тонн.

    «Масличных культур к уборке подлежит 2 799,5 тысяч га, на сегодня убрано 34 тысячи га с урожайностью 6,9 ц/га. Картофеля необходимо убрать с площади 188,3 тысячи га, собрано 458 тысяч тонн с урожайностью 208,9 ц/га. Площади уборки овощей составляют 164,8 тысячи га, собрано 1,5 млн тонн при урожайности 216,3 ц/га», - проинформировал глава Минсельхоза.


    Теги:
    Правительство РК Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство Правительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!