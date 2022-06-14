14 Июня 2022 09:47

Массовый падеж скота зарегистрирован в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Акшокы Шетского района Карагандинской области зафиксирован массовый падеж скота. Областная ветеринарная служба выясняет причину заболевания. В селе установлено карантинное ограждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Массовая гибель животных в селе Акшокы Карагандинской области началась десять дней назад. Ветеринары утверждают, что причиной падежа является неизвестное инфекционное заболевание. Всего за эти дни данной инфекцией заразились 240 голов. Из них, по официальным данным, погибло 76 голов крупного рогатого скота. Большинство из них двух-трехмесячные телята.

По словам жителей села, у животных внезапно пропал аппетит и через пару дней они все слегли.

«Трупы уничтожены путем сжигания через инсинератор (установка для утилизации отходов, безопасного термического сжигания, уничтожения и высокотемпературного обезвреживания – прим. редакции). Ликвидационные работы проведены с участием заинтересованных государственных органов, специалистов районной ветеринарной станции, на территории старого скотомогильника, принадлежащего сельскому округу.

Ветеринарными специалистами совместно с владельцами животных проводится симптоматическое лечение больного поголовья», - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Карагандинской области.

Всего по сельскому округу имеется более 2,5 тыс. голов КРС. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, на въезде в Акшокы специалисты установили пост с дезинфекционной установкой Комарова.

Ветеринары отобрали пробы с больных животных, чтобы поставить точный диагноз. Данные пробы доставлены в Карагандинский областной филиал РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.



