Массовый мор рыбы случился на реке Талгар в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители поселка в Алматинской области пожаловались на массовую гибель рыбы на реке Талгар и на неприятный запах воды. Специалисты выясняют обстоятельства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очевидцы сняли на видео, как на берегу реки лежат мертвые рыбы. Они предположили, что фирма, расположенная рядом сливает нечистоты в реку.

«Алматинская область, Енбекшиказахский район, посёлок Базаркельды… Вся рыба погибла за раз, вонь стоит ужасная. Когда это закончится, уже не первый год такое делают. Когда реально уже примут меры», - жалуются жители в соцсетях.

В акимата Енбекшиказахского района сообщили, что специалистами Капчагайского рыбного отдела, совместно с начальником экспедиционного отдела, сотрудниками природоохранной полиции и акимом Жанашарского сельского округа 10 августа 2021 года был обследован берег реки Талгар в районе поселка Базаркелды, по факту гибели рыбы.

«Были отобраны пробы воды и собраны мальки сорной речной рыбы, для дальнейшего лабораторного анализа. Результаты анализа в дальнейшем будут направлены в департамент экологии Алматинской области. Будут приняты соответствующие меры», - ответили в акимате.