Массовые выступления в Израиле против судебной реформы
Реформа судебной системы, предложенная министром юстиции Яривом Левином, стала одной из самых резонансных инициатив нового правительства. Предлагаемые нововведения расширяют полномочия кабмина по отбору судей и ограничивают полномочия Верховного суда по отмене законов.
Многие экономисты, а также ведущие представители хай-тек-отрасли и банковской сферы предупредили об угрозе оттока инвестиций и капитала из страны. Однако председатель парламентского комитета по финансам Моше Гафни отверг подобные предупреждения, указав на отсутствие связи между судебной реформой и возможным ударом по израильской экономике.
В свете решения Кнессета в ряде городов прошли новые протесты. В демонстрациях участвовали десятки тысяч человек. Протестующие заблокировали движение транспорта на нескольких улицах. Как сообщает Deutsche Welle, восемь человек были задержаны полицией за ненадлежащее поведение. Подобные акции проходят с начала января.
Противники реформы, которую предлагает новое правительство Биньямина Нетаньяху, утверждают, что она попирает основы демократии и разделение властных структур.
«Эти изменения затронут женщин, все слои населения, каждого! И те, кто этого не понимает, - это вот проблема, как говорится!» - делится житель Холона Двир Бар.
«Я все же оптимист. Не знаю, откажутся ли они от принятия реформы. Но эти люди должны знать, что они не представляют нас!» - считает адвокат Кови Скиер.
«Сегодня делается первый шаг на пути трансформации Израиля из демократии в иной вид власти. Мы до сих пор не знаем, что это будет, но точно не демократия», - сетует врач Ади Аран.
Фото: Ohad Zwigenberg/AP