Массовые выступления в Израиле против судебной реформы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Парламент Израиля (Кнессет) в понедельник, 20 февраля, одобрил в первом чтении законопроект о спорной судебной реформе, вызвавшей массовые протесты. В поддержку документа высказались 63 депутата из 120, еще 47 выступили против. Заседание продолжалось несколько часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Реформа судебной системы, предложенная министром юстиции Яривом Левином, стала одной из самых резонансных инициатив нового правительства. Предлагаемые нововведения расширяют полномочия кабмина по отбору судей и ограничивают полномочия Верховного суда по отмене законов.

Многие экономисты, а также ведущие представители хай-тек-отрасли и банковской сферы предупредили об угрозе оттока инвестиций и капитала из страны. Однако председатель парламентского комитета по финансам Моше Гафни отверг подобные предупреждения, указав на отсутствие связи между судебной реформой и возможным ударом по израильской экономике.

В свете решения Кнессета в ряде городов прошли новые протесты. В демонстрациях участвовали десятки тысяч человек. Протестующие заблокировали движение транспорта на нескольких улицах. Как сообщает Deutsche Welle, восемь человек были задержаны полицией за ненадлежащее поведение. Подобные акции проходят с начала января.

Противники реформы, которую предлагает новое правительство Биньямина Нетаньяху, утверждают, что она попирает основы демократии и разделение властных структур.

«Эти изменения затронут женщин, все слои населения, каждого! И те, кто этого не понимает, - это вот проблема, как говорится!» - делится житель Холона Двир Бар.

«Я все же оптимист. Не знаю, откажутся ли они от принятия реформы. Но эти люди должны знать, что они не представляют нас!» - считает адвокат Кови Скиер.

«Сегодня делается первый шаг на пути трансформации Израиля из демократии в иной вид власти. Мы до сих пор не знаем, что это будет, но точно не демократия», - сетует врач Ади Аран.

Фото: Ohad Zwigenberg/AP