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Массовую драку устроила молодежь на Арбате в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
17 Мая 2023, 11:31
Массовую драку устроила молодежь на Арбате в Алматы Скрин из видео t.me/kris_p_almaty_official

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Массовая драка произошла ночью на Арбате в Алматы, видео инцидента распространяется в Сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что на драку между молодыми людьми отреагировали сотрудники полиции, несшие службы в составе стационарного модульного поста.

«Участники инцидента для разбирательства были доставлены в Управление полиции Алмалинского района. Установлено, что участники конфликта между собой знакомы и уточнили, что претензий друг к другу они не имеют», - отметили в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее в Сети также распространялось видео массовой драки молодежи в центре Алматы.


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