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    15:58, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Массовую драку сняли на видео в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Массовая драка произошла в Алматы. В департаменте полиции города прокомментировали инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Видео драки появилось в Сети .

    «В ЖК «Нико» в микрорайоне Аксай 1а расположены хостелы, развели там бомжатник, постоянно пьяные и обкуренные. Каждый день драки, детей страшно на улицу выпускать. Вызываем полицию - действий никаких, увозят их на 15 минут и отпускают. Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос», - говорится в посте.

    В департаменте полиции прокомментировали ситуацию.

    «14 июля гр. Жаксылыкова Г.Ж. обратилась в УП Ауэзовского района Алматы с заявлением, в котором просит принять меры в отношении постояльцев хостела ​«My club», расположенного в подвальном помещении по адресу: мкр.Аксай-1А, д.17, которые нарушают тишину в ночное время суток. Подвальное помещение в антисанитарном состоянии, из-за чего в квартирах появились тараканы и другая живность, постояльцы устраивают драки между собой. Также гр. Жаксылыковой Г.Ж. в социальных сетях был размещен видеоролик, на котором происходит групповая драка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.293 «Хулиганство» УК РК», - ответил начальник УП Ауэзовского района ДП Алматы Улан Абулхаир.

    Сообщается, что участковыми инспекторами полиции был проведен ряд мероприятий по установлению владельца, и законности его деятельности. Также проживающие в хостеле лица были привлечены к административной ответственности ​по ст.492 «Проживание в Республике Казахстан без временной регистрации» КРКобАП.

    Выявленных иностранных граждан доставили в ОМС УП Ауэзовского района г.Алматы для установления законности их пребывания на территории Республики Казахстан.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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