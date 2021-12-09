Массовое заболевание КРС выявлено еще в двух селах Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В селах Копа и Тамды Хромтауского района выявлено массовое заболевание среди КРС, материалы проб направлены для экспертизы в республиканскую лабораторию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сельчане пожаловались журналистам о том, что у них уже больше недели массово болеет скот, а ветеринары не принимают мер. Поэтому жители начали сами лечить коров противовирусными препаратами.

По словам руководителя управления сельского хозяйства Кусайына Сарсембая, сообщение о том, что среди скота в селе Копа и Тамды выявлено неизвестное заболевание, поступило 7 декабря.

«В Хромтауском районе из сел Копа и Тамды 7 декабря поступило сообщение о заболевании крупно-рогатого скота. У коров были выявлены клинические проявления, такие как повышенное слюнотечение, животные хромали. Хозяева скота, поддавшись панике, не дождавшись ветеринаров, закупили противовирусные препараты и применили их. 8 декабря специалисты управления ветеринарии выехали в район для забора материала для направления его в республиканскую лабораторию. До выяснения диагноза будут проведены разъяснительные работы среди населения», - говорит Кусайын Сарсембай.

Он также добавил, что выявленные симптомы похожи на симптомы болезни коров, выявленной ранее в Алгинском районе.

«Такие же симптомы, как в Хромтауском районе, были выявлены у заболевшего ринотрахеитом скота в Алгинском районе. Как известно, в Алгинском районе на основании акта экспертизы РГП «Национального референтного центра ветеринарии» был поставлен диагноз «инфекционный ринотрахеит КРС». На основании решения Бестамакского аульного округа от 22 ноября были наложены ограничительные мероприятия по улице Есет батыра. На сегодняшний день противоэпизоотическим отрядом в поселке проводится комплекс оздоровительных мероприятий с применением вакцины против инфекционного ринотрахеита. В Алгинском районе пало от ринотрахеита две головы КРС в КХ «Бес-ата», - сказал он.