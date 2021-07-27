Массовое отравление в центре соцуслуг прокомментировали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы прокомментировали «пищевое отравление» у 63 постояльцев центра социальных услуг «Демеу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что в настоящее время в центре проживает 680 человек.

«Ранним утром 24 июля у 63 получателей услуг появился неоформленный стул обычной окраски с частотой 2-4 раза в сутки. Лечащими врачами Центра выставлен предварительный диагноз «алиментарная диарея» и назначено симптоматическое лечение. К обеду того же дня у большего количества получателей услуг частота стула нормализовалась, к вечеру неоформленного стула у отмеченных получателей услуг не наблюдалось», - сообщили в управлении социального благосостояния города Алматы.

Сообщается, что сотрудники Центра поддерживали связь со специалистами районного СЭС по телефону. Признаков пищевого отравления и острой кишечной инфекции (повышение температуры, тошнота, рвота, боли в животе, ложные позывы к дефекации, метеоризм) не было.

«Суточные образцы пробы пищи за предыдущий день, то есть за 23 июля текущего года направлены в лабораторию НЦЭ Жетысуского района г. Алматы для проведения исследования. В настоящее время ведется экспертиза. Ежемесячно не привитые получатели услуг проходят ПЦР на Covid-19. Предыдущий положительный результат среди получателей услуг был в июле 2020. Последний анализ на Covid-19 был сделан 7 июля 2021 года, все результаты отрицательные», - отметили в управлении.

Об умершем получателе услуг в ведомстве сообщили, что ранее гражданин Д., 1980 года рождения, был дважды оперирован, страдал хроническими заболеваниями сердечнососудистой системы и хроническим заболеванием почек.

«В 19:40 часов 24 июля было установлено ухудшение соматического состояния здоровья, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Смерть наступила в 20.00, после незамедлительно было сообщено близким родственникам и проинформированы правоохранительные органы УП Бостандыкского района. В медицинском свидетельстве о смерти, выданном Центром судебно–медицинских экспертиз по результатам вскрытия указана причина смерти: «Острая сердечная недостаточность. Кардиомиопатия». Соответственно, ранее опубликованная в СМИ информация о том, что смерть получателя услуг гражданина Д. наступила в связи с коронавирусной инфекцией, не соответствует действительности», - добавили в ведомстве.