Массовое отравление строителей химкомплекса произошло в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Массовое отравление, строящих в местности Карабатан газохимический комплекс, рабочих ТОО «Bazis Construction» произошло в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники компании отравились в обед в столовой. В экстренным порядке их госпитализировали в областную инфекционную больницу №2 с признаками пищевого отравления. Сперва поступил 21 рабочий ТОО «Bazis Construction», затем ещё два человека. Все пострадавшие были госпитализированы. Симптомы отравления – головокружение, рвота, слабость и диарея», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция.

«Все поступившие в больницу связывают своё отравление с обедом, на котором в меню были «Суп Манпар», «Суп гороховый», гуляш из говядины, сосиска отварная, куриная грудка запеченная, гречка отварная, макароны, салат из свежей капусты. Чем конкретно отравились люди, разбирается комиссия», - рассказали в пресс-службе облздравотдела.