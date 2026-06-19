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    Массовое отравление произошло в Бишкеке

    В столице Кыргызстана зарегистрировано групповое отравление пищей у посетителей медресе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Массовое отравление произошло в Бишкеке
    Фото: magnific.com

    По данным местных СМИ, с признаками отравления за медицинской помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратились 37 человек, из них 10 госпитализированы. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

    Один пациент в тяжелом состоянии попал в реанимацию. В настоящее время его состояние стабильное.

    Отмечается, что отравление связано с употреблением салата оливье, приготовленного в одном из столичных медресе.

    В январе 2026 года сообщалось об отравлении фастфудом в точке быстрого питания в Бишкеке.

    Отравление В мире Кыргызстан
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор