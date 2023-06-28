Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Массовое отравление произошло в Кентау: в больницу попали 39 человек

Автор:  
Серик Сабеков
28 Июня 2023, 18:46
Массовое отравление произошло в Кентау: в больницу попали 39 человек

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - После посещения одного из кафе города Кентау 58 человек оказались в больнице с отравлением. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зарегистрирован случай группового пищевого отравления. Все 58 человек связывают свое заболевание с употреблением пищи в кафе «Ризык Раяна». Начата внеплановая проверка, деятельность обьекта приостановлена, возбуждено уголовное дело. Отобран материал для лабораторного исследования от больных, персонала, продуктов питания. К проверке привлечены специалисты областного департамента санэпиднадзора. Состояние больных средней тяжести», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на запрос Казинформа.

Факт массового отравления был зарегистрирован 27 июня текущего года. Всего зарегистрировано 58 случаев с диагнозом «пищевое отравление». В инфекционном отделении кентауской центральной городской больницы находится – 39 человек, еще 19 получают амбулаторное лечение. Среди заболевших более 20 детей в возрасте до 14 лет, восемнадцать взрослых, в том числе две женщины в положении.


Туркестанская область   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО