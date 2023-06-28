Массовое отравление произошло в Кентау: в больницу попали 39 человек

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - После посещения одного из кафе города Кентау 58 человек оказались в больнице с отравлением. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зарегистрирован случай группового пищевого отравления. Все 58 человек связывают свое заболевание с употреблением пищи в кафе «Ризык Раяна». Начата внеплановая проверка, деятельность обьекта приостановлена, возбуждено уголовное дело. Отобран материал для лабораторного исследования от больных, персонала, продуктов питания. К проверке привлечены специалисты областного департамента санэпиднадзора. Состояние больных средней тяжести», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на запрос Казинформа.

Факт массового отравления был зарегистрирован 27 июня текущего года. Всего зарегистрировано 58 случаев с диагнозом «пищевое отравление». В инфекционном отделении кентауской центральной городской больницы находится – 39 человек, еще 19 получают амбулаторное лечение. Среди заболевших более 20 детей в возрасте до 14 лет, восемнадцать взрослых, в том числе две женщины в положении.