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    10:31, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Массовое отравление произошло в детском саду в Туркестанской области

    дети отравление
    Фото: freepik

    В частном детском саду Келесского района Туркестанской области произошло массовое пищевое отравление. Пострадали 34 ребенка. Возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    24 июня после завтрака, около 11:00, дети начали плохо себя чувствовать. Сотрудники детского сада вызвали врача и медсестру и оказали первую помощь. Сейчас за состоянием госпитализированных детей пристально следят врачи.

    - Дело об отравлении детей в частном детском саду сейчас на контроле управления образования Туркестанской области. Проверочную работу провело районное управление санитарно-эпидемиологического надзора. Состав каши и состав молока, которые давали детям на завтрак, отправили на экспертизу. За состоянием детей, находящихся в больнице, внимательно следят врачи. В связи с этой ситуацией в Келесском районном отделе полиции было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе управления образования Туркестанской области.

    Теги:
    Детсады Туркестанская область Дети Регионы Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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