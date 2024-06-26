Массовое отравление произошло в детском саду в Туркестанской области

24 июня после завтрака, около 11:00, дети начали плохо себя чувствовать. Сотрудники детского сада вызвали врача и медсестру и оказали первую помощь. Сейчас за состоянием госпитализированных детей пристально следят врачи.

- Дело об отравлении детей в частном детском саду сейчас на контроле управления образования Туркестанской области. Проверочную работу провело районное управление санитарно-эпидемиологического надзора. Состав каши и состав молока, которые давали детям на завтрак, отправили на экспертизу. За состоянием детей, находящихся в больнице, внимательно следят врачи. В связи с этой ситуацией в Келесском районном отделе полиции было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе управления образования Туркестанской области.