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Массовое отключение электроэнергии в Алматы объяснили в «АЖК»

26 Июля 2021 16:50
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Массовое отключение электроэнергии в Алматы объяснили в «АЖК»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько районов остались без света в Алматы. Причину назвали в АО «Алатау жарык компаниясы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным «АЖК», 26 июля в 10:31 часов в произошло аварийное отключение линии электропередач 110 киловатт №148А на подстанции «Ерменсай».

«В связи с ежегодным летним остановом АТЭЦ-1 произошел недопустимый перегруз, что привело к набросу мощности на ЛЭП-110кВ №103А, №149А и срабатыванию автоматики разгрузки линий. Произошло погашение части потребителей: Ауэзовского, Алатауского, Жетысуйского районов. Отключенная мощность от действия АРЛ составила 30 МВт. Недоотпуск электроэнергии составил 20100 киловатт-час. В результате принятых оперативных мер в 11:18 часов включены все потребители», - уточнили в ведомстве.

В компании также извинились за причиненные неудобства.


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#Энергетика   #Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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