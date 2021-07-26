Массовое отключение электроэнергии в Алматы объяснили в «АЖК»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько районов остались без света в Алматы. Причину назвали в АО «Алатау жарык компаниясы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным «АЖК», 26 июля в 10:31 часов в произошло аварийное отключение линии электропередач 110 киловатт №148А на подстанции «Ерменсай».

«В связи с ежегодным летним остановом АТЭЦ-1 произошел недопустимый перегруз, что привело к набросу мощности на ЛЭП-110кВ №103А, №149А и срабатыванию автоматики разгрузки линий. Произошло погашение части потребителей: Ауэзовского, Алатауского, Жетысуйского районов. Отключенная мощность от действия АРЛ составила 30 МВт. Недоотпуск электроэнергии составил 20100 киловатт-час. В результате принятых оперативных мер в 11:18 часов включены все потребители», - уточнили в ведомстве.

В компании также извинились за причиненные неудобства.