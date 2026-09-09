Массовое нашествие крыс — что ответили в акимате на жалобы жителей Усть-Каменогорска

Жители Усть-Каменогорска жалуются на нашествие крыс, которых уже замечают среди бела дня во дворах, возле мусорных контейнеров, в подъездах и даже в квартирах. В акимате объяснили, почему грызуны могут появляться даже после обработки территории, передает корреспондент агентства Kazinform.

В начале сентября в городе проходит очередной сезонный этап борьбы с грызунами. Первую раскладку ядохимических приманок провели с 28 по 31 августа, вторую — 5–6 сентября. Впереди остается третий этап.

Но именно в этот период в социальных сетях появились жалобы жителей одного из дворов областного центра. Люди утверждают, что крыс становится больше, а привычными средствами справиться с ними уже не получается.

Особенно много грызунов, по словам горожан, появляется возле контейнерных площадок. Крыс замечают не только ночью — они выходят днем, бегают по дворам и проникают в жилые дома.

Один из наиболее проблемных участков жители показали во дворе домов по проспекту Назарбаева и улице Космической. Там, по их словам, крысиные норы обнаружены в том числе под старой детской площадкой. Чтобы привлечь внимание к проблеме, горожане даже сняли сатирический ролик и пригласили акима Усть-Каменогорска Алмата Акышова приехать и самому посмотреть на ситуацию.

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города появление грызунов на поверхности после обработки объясняют особенностями действия используемых препаратов.

— Применяемые родентициды имеют накопительный эффект, поэтому их действие проявляется не сразу, а гибель грызунов наступает спустя несколько дней после употребления приманки. В этот период у грызунов возможно изменение поведения, в том числе активный поиск воды и выход из мест постоянного обитания. В связи с этим появление грызуна в дневное время, в том числе возле контейнерной площадки, само по себе не свидетельствует об отсутствии либо неэффективности дератизационных мероприятий, — сообщили на запрос Kazinform в акимате города.

При этом из ответа коммунальных служб следует, что одной раскладки приманок для максимального результата недостаточно. Наиболее эффективной в ЖКХ города называют комплексную обработку контейнерных площадок, прилегающих территорий и подвалов многоквартирных домов.

Именно здесь остается главный вопрос жителей проблемного двора. Их жалоба касается не только количества крыс, но и мест их обитания — старой контейнерной площадки и многочисленных нор.

Третий этап осенней дератизации должен пройти после семидневного интервала. Весеннюю обработку в Усть-Каменогорске проводили в марте и апреле.

Ранее сообщалось, что остановки, арыки и берега водоемов обработают от грызунов в Алматы.