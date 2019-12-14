Массовое ДТП возле мечети в Алматы: водителя в больнице охраняет полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Массовое ДТП возле центральной мечети в Алматы прокомментировали в департаменте полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 13 декабря на пересечении улиц Пушкина и Маметовой, около Центральной мечети, в результате которого пострадали три человека.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП г.Алматы по ст.345 ч.2 УК РК ( Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и расследуется Следственным управлением ДП города Алматы.

Как установлено, водитель автомашины «Range Rover», гр. К., 1975 года рождения, допустил столкновение с тремя автомашинами, после чего сбил трех пешеходов, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он находится на стационарном лечении под охраной сотрудников полиции. По выходе из больницы будет избрана мера пресечения. В рамках досудебного расследования будут назначены и проведены соответствующие экспертизы», - сообщили в полиции.

Напомним, нетрезвый водитель внедорожника сбил 4 пешеходов и протаранил 4 машины возле центральной мечети.