Массовое ДТП возле мечети в Алматы: водителя отпустили под подписку о невыезде
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В отношении нетрезвого водителя внедорожника, сбившего несколько человек и устроившего массовое ДТП возле центральной мечети в Алматы, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщили в городском суде Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Постановлением следственного суда в отношении Кожамкулова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе городского суда.
Напомним, инцидент произошел 13 декабря на пересечении улиц Пушкина и Маметовой, около Центральной мечети.
В полиции сообщили, что водитель автомашины «Range Rover»,1975 года рождения, допустил столкновение с тремя автомашинами, после чего сбил трех пешеходов, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
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