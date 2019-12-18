Массовое ДТП возле мечети в Алматы: водителя отпустили под подписку о невыезде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В отношении нетрезвого водителя внедорожника, сбившего несколько человек и устроившего массовое ДТП возле центральной мечети в Алматы, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщили в городском суде Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением следственного суда в отношении Кожамкулова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе городского суда.

Напомним, инцидент произошел 13 декабря на пересечении улиц Пушкина и Маметовой, около Центральной мечети.

В полиции сообщили, что водитель автомашины «Range Rover»,1975 года рождения, допустил столкновение с тремя автомашинами, после чего сбил трех пешеходов, будучи в состоянии алкогольного опьянения.