Массовое ДТП возле акимата Алматы: пострадал один человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Минувшей ночью в Алматы произошло массовое ДТП недалеко от городского акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Водитель Porsche Panamera врезался в припаркованные на обочине дороги машины по улице Сатпаева. В результате пострадали еще несколько дорогих автомобилей.

«Данный факт в настоящее время расследуется в подразделении административной практики Управления полиции Медеуского района. Будут назначены соответствующие экспертизы. В результате столкновения пострадал один человек», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

фото: kokshetau.asia