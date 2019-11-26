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Массовое ДТП возле акимата Алматы: пострадал один человек
26 Ноября 2019 10:35
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Минувшей ночью в Алматы произошло массовое ДТП недалеко от городского акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ.
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Водитель Porsche Panamera врезался в припаркованные на обочине дороги машины по улице Сатпаева. В результате пострадали еще несколько дорогих автомобилей.
«Данный факт в настоящее время расследуется в подразделении административной практики Управления полиции Медеуского района. Будут назначены соответствующие экспертизы. В результате столкновения пострадал один человек», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
фото: kokshetau.asia
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