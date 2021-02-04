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    10:11, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Массовое ДТП в Алматы: повреждены автобус и легковушки

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на проспекте аль-Фараби произошло массовое ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места аварии появилось в Instagram .

    В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что ДТП было 3 февраля около 22 часов.

    «Водитель гр. М., управляя автомобилем марки «Lexus» и следуя по пр. аль-Фараби в восточном направлении, восточнее поворота Ремизовка, не справившись с управлением, допустил столкновение со стоящим автомобилем марки «Mazda 626» под управлением водителя гр.Д. По инерции от удара автомобиль марки «Lexus» продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем марки «Mazda Eunos» и автобусом марки «Yuotong», которые следовали в попутном направлении. В результате данного ДТП, благо, пострадавших нет. Материал принят в производство сотрудниками ОАП УП Бостандыкского района по территориальности», - уточнил начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.



    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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