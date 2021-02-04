Массовое ДТП в Алматы: повреждены автобус и легковушки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на проспекте аль-Фараби произошло массовое ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места аварии появилось в Instagram .

В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что ДТП было 3 февраля около 22 часов.

«Водитель гр. М., управляя автомобилем марки «Lexus» и следуя по пр. аль-Фараби в восточном направлении, восточнее поворота Ремизовка, не справившись с управлением, допустил столкновение со стоящим автомобилем марки «Mazda 626» под управлением водителя гр.Д. По инерции от удара автомобиль марки «Lexus» продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем марки «Mazda Eunos» и автобусом марки «Yuotong», которые следовали в попутном направлении. В результате данного ДТП, благо, пострадавших нет. Материал принят в производство сотрудниками ОАП УП Бостандыкского района по территориальности», - уточнил начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.



