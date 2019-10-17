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Массовое ДТП в Алматы: двое погибли и шестеро пострадали
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крупное ДТП со смертельным исходом произошло в центре Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 01:40 минувшей ночи в Алмалинском районе на пересечении улиц Сейфуллина и Богенбай батыра.
«Водитель автомашины марки «BMW», гр. К., 1999 года рождения, житель Алматинской области, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, следуя по проспекту Сейфуллина, на пересечении с улицей Богенбай батыра выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной марки «Audi», которая двигалась в западном направлении.
Далее «BMW» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашинами «Subaru Forester» и «Toyota Carina», которые ехали по проспекту Сейфуллина на юг. В результате ДТП двое пассажиров «Audi», 1992 и 1993 годов рождения, скончались на месте происшествия. Еще 6 человек, числе которых водитель и еще 1 пассажир автомашины «Ауди», трое пассажиров «BMW» и водитель «Subaru Forester», с травмами различной тяжести были доставлены в больницы города», - сообщили в ДП Алматы.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 4 статьи 345 УК РК. Водитель «BMW» был сразу же задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Материалы данного уголовного дела приняты в производство Следственным управлением ДП города Алматы.
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