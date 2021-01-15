Массовое ДТП в Алматинской области: о пострадавших рассказали в полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на трассе Алматы-Оскемен произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия, снятое в вечернее время, появилось в Instagram . «Массовое ДТП по бетонке Алматы - Капшагай, очевидцы отправляют видео с места. Туман, гололед, будьте осторожны», - говорится в публикации.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области уточнили, что 14 января 2021 года в 20.25 часов на 34 км автодороги «Алматы-Оскемен» близ поселка Байсерке, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автотранспортных средств.

«Установлено, что 25-летний водитель автомашины «Фатон ВG», следуя по автодороге в южном направлении в условиях недостаточной видимости из-за густого тумана, допустил столкновение с попутно впереди идущей автомашиной марки «МАН 26-272» под управлением 32-летнего водителя. В результате столкновения пострадал водитель «Фатон», его пассажир, а также животное, погруженное в транспортное средство. После чего на автомашину «Фатон» въехал 42-летний водитель автомашины Volkswagen passat. В результате столкновения пострадал сам водитель и его пассажир. Затем с Volkswagen passat совершил столкновение 46-летний водитель автомашины «Фатон AUMAN». Всем пострадавшим лицам на местах была оказана помощь, госпитализированных в медицинские учреждения не имеются», - сообщили в полиции.

Кроме этого, 39-летний водитель автомашины Toyota, следуя по автодороге в южном направлении двигаясь по крайней левой полосе, допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной Mitsubishi Delica под управлением 30-летнего водителя, после чего Toyota от инерции удара допустила наезд на двух пешеходов 46-летнего и 55-летнего жителей города Алматы, стоящих на средней полосе дороги, и после этого допустила столкновение со стоящей автомашиной Toyota Hilux.

В результате этого пострадали два пешехода. Им была оказана медицинская помощь, госпитализированных нет. По данному факту составлен административный материал, который будет направлен в суд для принятия решения

Ранее в АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили, что причиной ДТП послужила ограниченная видимость из-за задымления на мусорном полигоне.