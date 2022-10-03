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Массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Октября 2022, 18:17
Массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Водитель не подчинился требованиям полицейских остановиться. Пытаясь уйти от погони, он устроил ДТП с участием нескольких автомобилей. Один человек погиб, несколько – получили ранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Следствие по этому делу находится на контроле руководства ДП области

Полицейские Толебийского РОП заметили странное движение автомобиля ВАЗ-2103, водителя которого заподозрили в нетрезвом вождении. В этот момент водитель вместо остановки прибавил скорость и попытался скрыться. После чего автомобиль столкнулся с другими автомашинами.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2103 скончался на месте, его пассажирку и водителя автомобиля Audi 100 с различными телесными травмами госпитализировали в больницу. В тот же день назначили ряд экспертиз.

Факт зарегистрирован в Толебийском РОП по ч. 3 ст. 345 УК РК. На место происшествия выезжали руководство Толебийского РОП, прокуроры и следственно-оперативная группа.

Родственники погибшего водителя по факту ДТП написали заявление в отношении полицейских. Их заявление незамедлительно зарегистрировали. Управлением собственной безопасности ДП Туркестанской области проводится служебное расследование.

Проводятся всесторонние следственные действия по установлению причин и обстоятельств ДТП. Ожидаются результаты экспертизы. По результатам заключения будет принято процессуальное решение.


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