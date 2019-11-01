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Массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы

1 Ноября 2019 15:46
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Массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Массовое ДТП со смертельным исходом произошло минувшей ночью в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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ДТП произошло на мосту-развязке Рыскулова-Жансугурова с участием четырех автомобилей – КамАЗа, Газели и двух легковушек. Видео было опубликовано в Instagram .

В результате столкновения пострадали несколько человек. Один из них скончался по дороге в больницу от полученных травм.

«Бригадами скорой медицинской помощи в городскую клиническую больницу №4 доставлены 3 пострадавших. Один пациент скончался, он был доставлен с травмами, несовместимыми с жизнью. Второй пациент госпитализирован в отделение ортопедической хирургии с диагнозом «сочетанная травма, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытый перелом 7-10 ребер слева, закрытый перелом лодыжки слева, ссадина правой подвздошной области справа». Третий пациент обследован, угрожающей жизни патологии не выявлено, оказана первая медицинская помощь, пациентка отказалась от госпитализации, даны рекомендации на амбулаторное лечение по месту жительства», - сообщили в управлении общественного здоровья города.

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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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