Массовое ДТП со скорой произошло близ Алматы: есть пострадавший
Очевидцы выложили ролик в Instagram и сообщили, что авария случилась в районе ЖК «Асыл-Арман».
«Крупное ДТП: Toyota Corolla на полном ходу протаранила карету скорой помощи, по словам очевидцев жертв нет», - говорится в посте.
В пресс-службе департамента полиции Алматинской области уточнили, что данное ДТП было 5 апреля около 22:30 часов на трассе Алматы-Бишкек в Карасайском районе.
«По предварительно установленным данным, 21-летний водитель автомашины марки «Тоyota Corolla», следуя по автодороге Алматы-Бишкек в восточном направлении, на 18-м километре при несоблюдении дистанции, допустил наезд на стоящее транспортное средство марки «JAC SUNRAY». В результате ДТП 21-летний пассажир автомашины марки JAC SUNRAY был доставлен в ближайшую больницу города Каскелена. По факту возбуждено административное производство по ст. 610 ч.2 КоАП РК. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для принятия процессуального решения», - отметили в ДП области.
Ранее также сообщалось о ДТП с каретой скорой помощи в Алматы.