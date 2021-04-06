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    11:23, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Массовое ДТП со скорой произошло близ Алматы: есть пострадавший

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло массовое ДТП с участием кареты скорой помощи. Видео с места появилось в Сети. В полиции рассказали подробности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Очевидцы выложили ролик в Instagram и сообщили, что авария случилась в районе ЖК «Асыл-Арман».

    «Крупное ДТП: Toyota Corolla на полном ходу протаранила карету скорой помощи, по словам очевидцев жертв нет», - говорится в посте.


    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области уточнили, что данное ДТП было 5 апреля около 22:30 часов на трассе Алматы-Бишкек в Карасайском районе.

    «По предварительно установленным данным, 21-летний водитель автомашины марки «Тоyota Corolla», следуя по автодороге Алматы-Бишкек в восточном направлении, на 18-м километре при несоблюдении дистанции, допустил наезд на стоящее транспортное средство марки «JAC SUNRAY». В результате ДТП 21-летний пассажир автомашины марки JAC SUNRAY был доставлен в ближайшую больницу города Каскелена. По факту возбуждено административное производство по ст. 610 ч.2 КоАП РК. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для принятия процессуального решения», - отметили в ДП области.

    Ранее также сообщалось о ДТП с каретой скорой помощи в Алматы.



    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Алматинская область
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