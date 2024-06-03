22:00, 02 Июнь 2024 | GMT +6
Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло под Алматы
Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых и пяти легковых автомобилей произошло на 28 километре автодороги Алматы-Бишкек, передает корреспондент агентства Kazinform.
В соцсетях распространяется видео массовой аварии возле рынка «Барыс» на въезде в Алматы. В департаменте полиции отметили, что жертв и пострадавших нет.
- Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых и пяти легковых автомобилей произошло на 28 километре автодороги Алматы-Бишкек. Автомашинам причинены механические повреждения. Жертв и пострадавших нет. Виновник ДТП привлечен к ответственности согласно административному законодательству, - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.