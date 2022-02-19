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Массовое ДТП с участием патрульной автомашины произошло близ Алматы

19 Февраля 2022 15:58
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Массовое ДТП с участием патрульной автомашины произошло близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло массовое ДТП с участием патрульной автомашины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео с места ДТП появилось в Сети.

В пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что ДТП с участием патрульной автомашины Kia Cadenza произошло 19 февраля около 08:30 час в Талгарском районе.

«Установлено, что 24-летний водитель Subaru Legacy на 26 км автодороги Алматы-Кокпек-Коктал, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с патрульной автомашиной Kia Cadenza. Далее по инерции произошло столкновение с автомашинами Lada Largus, Subaru Outback и Mitsubishi Galant. Действия участников ДТП подтверждаются записью уличной камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей момент столкновения автомашин», - пояснили в ДП.

Сообщается, что в дорожной аварии пострадали трое сотрудников патрульной полиции, которые были доставлены в больницу города Есик и после врачебного осмотра отпущены на амбулаторное лечение. Других пострадавших в ДТП не имеется.

По факту производится соответствующая проверка.




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#Алматинская область   #ДТП   #Видео   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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