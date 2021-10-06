Массовое ДТП с участием КамАЗа произошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло массовое ДТП с участием КамАЗа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции сообщили, что авария случилась 5 октября около 12:00 на пересечении ул. Фирузы Онгарсыновой и проспекта Рыскулова.

«Водитель Л., в состоянии алкогольного опьянения средней степени, согласно заключение медицинского освидетельствования, управляя автомашиной «КамАЗ 5410» двигался по пр. Рыскулова в западном направлении и на пересечении ул. Ф.Онгарсыновой, производя поворот, направо допустил столкновение с автомобилем «Тоуота Land Cruiser Prado», далее продолжив движение, допустил наезд на припаркованную автомашину «Hyundai», после допустил наезд на остановочный комплект. В результате ДТП все транспортные средства и остановочный комплекс получили механические повреждения, пострадавших нет. Материал передан в УП Алатауского района Алматы по территориальности», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.