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    19:24, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Массовое ДТП с участием КамАЗа произошло в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло массовое ДТП с участием КамАЗа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции сообщили, что авария случилась 5 октября около 12:00 на пересечении ул. Фирузы Онгарсыновой и проспекта Рыскулова.

    «Водитель Л., в состоянии алкогольного опьянения средней степени, согласно заключение медицинского освидетельствования, управляя автомашиной «КамАЗ 5410» двигался по пр. Рыскулова в западном направлении и на пересечении ул. Ф.Онгарсыновой, производя поворот, направо допустил столкновение с автомобилем «Тоуота Land Cruiser Prado», далее продолжив движение, допустил наезд на припаркованную автомашину «Hyundai», после допустил наезд на остановочный комплект. В результате ДТП все транспортные средства и остановочный комплекс получили механические повреждения, пострадавших нет. Материал передан в УП Алатауского района Алматы по территориальности», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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