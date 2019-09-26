Массовое ДТП: пять автомобилей и автобус столкнулись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали 8 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции сообщили, что ДТП произошло минувшей ночью в 22 часа 40 минут в Жетысуском районе Алматы.

«Водитель автомашины марки «BMW», гр.А., 1996 года рождения, следуя по проспекту Рыскулова в западном направлении, при перестроении допустил столкновение с неустановленной машиной, двигавшейся попутно. Далее «BMW», выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной марки «Toyota» под управлением гр.А., 1985 года рождения, а также с автобусом марки «ЛИАЗ», которые следовали по проспекту на восток. Затем, продолжив движение, «BMW» совершает столкновение с двумя автомашинами марки «Toyota Camry», которые ехали в западном направлении», - прокомментировали в ДП Алматы.

В результате аварии телесные повреждения получили 8 человек, в том числе и 8-летний ребенок

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.1 УК РК. В рамках производства будет назначены соответствующие экспертизы.