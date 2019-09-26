+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 23 °С
USD 387.62 EUR 426.27
RUB 6.03 CNY 54.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Массовое ДТП: пять автомобилей и автобус столкнулись в Алматы

26 Сентября 2019 12:12
Поделиться:
Массовое ДТП: пять автомобилей и автобус столкнулись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали 8 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Автобус перевернулся на трассе Алматы - Усть-Каменогорск, есть пострадавшие
Более 11 тысяч нарушений ПДД зафиксировали интеллектуальные перекрестки в Кокшетау Грузовик столкнулся с автобусом в столице, есть пострадавшие Житель Семея скончался за рулем автомобиля

В полиции сообщили, что ДТП произошло минувшей ночью в 22 часа 40 минут в Жетысуском районе Алматы.

«Водитель автомашины марки «BMW», гр.А., 1996 года рождения, следуя по проспекту Рыскулова в западном направлении, при перестроении допустил столкновение с неустановленной машиной, двигавшейся попутно. Далее «BMW», выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной марки «Toyota» под управлением гр.А., 1985 года рождения, а также с автобусом марки «ЛИАЗ», которые следовали по проспекту на восток. Затем, продолжив движение, «BMW» совершает столкновение с двумя автомашинами марки «Toyota Camry», которые ехали в западном направлении», - прокомментировали в ДП Алматы.

В результате аварии телесные повреждения получили 8 человек, в том числе и 8-летний ребенок

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.1 УК РК. В рамках производства будет назначены соответствующие экспертизы.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, ДТП,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив