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Массовое ДТП произошло в Нур-Султане

23 Февраля 2022 11:53
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Массовое ДТП произошло в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

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«22 февраля около 19:22 часов 31-летний водитель автомашины марки «Hyundai», следуя по улице Түркістан со стороны улицы Бұқар жырау в сторону улицы Орынбор, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной марки «Subaru XV». Вследствие чего «Subaru XV» по инерции откинуло на две автомашины марки «Subaru Legacy» и «Chevrolet Malibu», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.




В результате ДТП пострадали четверо граждан, которым оказана медицинская помощь. Двое госпитализированы в больницу. По данному факту проводится дознание.

За сутки на территории столицы зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий.

Департамент полиции предупреждает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, с начала января дорожные аварии в Казахстане унесли жизни свыше 100 человек и около 400 человек получили ранения различной степени тяжести.


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#Нур-Султан   #ДТП   #Происшествия   #Транспорт   #Видео   #МВД РК  
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