Массовое ДТП произошло в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.
«22 февраля около 19:22 часов 31-летний водитель автомашины марки «Hyundai», следуя по улице Түркістан со стороны улицы Бұқар жырау в сторону улицы Орынбор, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной марки «Subaru XV». Вследствие чего «Subaru XV» по инерции откинуло на две автомашины марки «Subaru Legacy» и «Chevrolet Malibu», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
В результате ДТП пострадали четверо граждан, которым оказана медицинская помощь. Двое госпитализированы в больницу. По данному факту проводится дознание.
За сутки на территории столицы зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий.
Департамент полиции предупреждает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, с начала января дорожные аварии в Казахстане унесли жизни свыше 100 человек и около 400 человек получили ранения различной степени тяжести.
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