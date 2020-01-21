+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 375.91 EUR 416.85
RUB 6.10 CNY 54.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Массовое ДТП произошло в Алматы: три человека пострадали

21 Января 2020 12:00
Поделиться:
Массовое ДТП произошло в Алматы: три человека пострадали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 8 автомобилей. В результате пострадали три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

ДТП с семью пострадавшими в Атырауской области зафиксировал видеорегистратор
Три человека погибли в ДТП в пригороде Атырау Автобус столкнулся с автомобилем на трассе в Мангистауской области: двое человек скончались Лобовое столкновение  автомобилей в  ВКО: четыре человека погибли

ДТП случилось сегодня утром на пересечении улиц Саина и Жандосова. В результате столкновения пострадали три человека.

«В Городскую клиническую больницу №7 доставлены 2 пациента. Мужчина 1992 г.р. с диагнозом: травма головы, ушиб мягких тканей головы и женщина 1976 года рождения с диагнозом: ушиб мягких тканей в области грудного отдела позвоночника, правой голени, левого коленного сустава», - проинформировали в управлении общественного здоровья.

Сообщается, что еще один человек попал в больницу Алматинской области. Все они были отпущены на амбулаторное лечение.





Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, ДТП, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив