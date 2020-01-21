Массовое ДТП произошло в Алматы: три человека пострадали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 8 автомобилей. В результате пострадали три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП случилось сегодня утром на пересечении улиц Саина и Жандосова. В результате столкновения пострадали три человека.

«В Городскую клиническую больницу №7 доставлены 2 пациента. Мужчина 1992 г.р. с диагнозом: травма головы, ушиб мягких тканей головы и женщина 1976 года рождения с диагнозом: ушиб мягких тканей в области грудного отдела позвоночника, правой голени, левого коленного сустава», - проинформировали в управлении общественного здоровья.

Сообщается, что еще один человек попал в больницу Алматинской области. Все они были отпущены на амбулаторное лечение.







