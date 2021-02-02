Массовое ДТП произошло в Алматы: есть пострадавшие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крупное ДТП произошло на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия проявилось в соцсетях. В пресс-службе департамента полиции прокомментировали ДТП.

«По предварительным данным, водитель автомашины марки «Hyundai Elantra», двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, маневрируя из ряда в ряд, сначала допустил столкновение с попутно движущимися «Hyundai Sonata» и «Hyundai Accent», а затем снес две ели, растущие на разделительном островке, и вылетел на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашинами «Ssang yong» и «Toyota Camry». В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Hyundai Elantra» и пассажирка «Hyundai Sonata», - проинформировал начальник управления дознания департамента полиции города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

Данный факт принят в производство сотрудниками управления полиции Бостандыкского района по территориальности. Назначены соответствующие экспертизы.