Массовое ДТП произошло в Алматы: четверо пострадали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в городской полиции, авария произошла минувшей ночью.

«Около 23.45 часов водитель - гр.А., управляя автомашиной марки « Mitsubishi», следуя по улице Северное Кольцо в северном направлении и южнее улицы Москвина, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной марки «Ravon» под управлением гр.М., который следовал в южном направлении.

По инерции от удара автомобиль «Ravon» допустил столкновение с машиной марки «Toyota Camry» и «Toyota Carina», которые следовали по улице Северное Кольцо в южном направлении», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Они были доставлены в больницу.