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    13:25, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Массовое ДТП произошло в Алматы: четверо пострадали

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как прокомментировали в городской полиции, авария произошла минувшей ночью.

    «Около 23.45 часов водитель - гр.А., управляя автомашиной марки « Mitsubishi», следуя по улице Северное Кольцо в северном направлении и южнее улицы Москвина, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной марки «Ravon» под управлением гр.М., который следовал в южном направлении.

    По инерции от удара автомобиль «Ravon» допустил столкновение с машиной марки «Toyota Camry» и «Toyota Carina», которые следовали по улице Северное Кольцо в южном направлении», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

    В результате ДТП пострадали четыре человека. Они были доставлены в больницу.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Главная Алматы
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