РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:37, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Массовое ДТП произошло на трассе Алматы-Бишкек: есть погибший

    None
    None
    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на трассе республиканского значения произошло массовое ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео крупной аварии распространяется в соцсетях .

    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 30 сентября около 08:45 часов в Жамбылском районе.

    «Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомашины марки «Нива-2121», двигаясь в западном направлении на 44 км автодороги Алматы-Бишкек, не справившись с рулевым управлением допустил столкновение с автомашиной «Foton». Далее, автомашина по инерции наезжает на фонарный столб и выезжает на встречную полосу, где сталкивается с «BMW-525» и «Mitsubishi». Водитель «Нивы» скончался на месте происшествия. В дорожной аварии также пострадали 22-летний водитель «BMW» и 44-летний пассажир «Mitsubishi», - уточнили в ДП.

    Сообщается, что по факту с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).


    Теги:
    МВД РК ДТП Видео Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!