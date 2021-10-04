Массовое ДТП произошло на трассе Алматы-Бишкек: есть погибший

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на трассе республиканского значения произошло массовое ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео крупной аварии распространяется в соцсетях .

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 30 сентября около 08:45 часов в Жамбылском районе.

«Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомашины марки «Нива-2121», двигаясь в западном направлении на 44 км автодороги Алматы-Бишкек, не справившись с рулевым управлением допустил столкновение с автомашиной «Foton». Далее, автомашина по инерции наезжает на фонарный столб и выезжает на встречную полосу, где сталкивается с «BMW-525» и «Mitsubishi». Водитель «Нивы» скончался на месте происшествия. В дорожной аварии также пострадали 22-летний водитель «BMW» и 44-летний пассажир «Mitsubishi», - уточнили в ДП.

Сообщается, что по факту с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).