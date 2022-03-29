Массовое ДТП по вине пьяного водителя произошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, есть пострадавший, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сети появилось видео с места аварии.

В департаменте полиции города сообщили, что 28 марта водитель авто марки Toyota Highlander в состоянии алкогольного опьянения следуя по улице Саина в западном направлении и западнее улицы Мустафина, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с попутно следовавшей Toyota Corolla.

«После столкновения Toyota Highlander допустила наезд на стоящую после ДТП автомашину марки Skoda. Toyota Corolla по инерции допустила наезд на стоящую после ДТП Kia Rio. В результате ДТП пассажир получил вред здоровью. Нетрезвый водитель был доставлен в управление полиции Бостандыкского района. Материал принят в производство сотрудниками управления», - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.