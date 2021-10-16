РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:08, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Массовое ДТП на трассе Алматы-Оскемен попало на видео

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Водитель легкового автомобиля устроил массовое дорожно-транспортное происшествие на трассе Алматы-Оскемен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября около 08:00 часов, на 19 км автодороги «Алматы-Оскемен» в южном направлении.

    «По предварительным данным, 28-летний водитель автомашины «Lada Granta» при совершении маневра, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с автомашиной марки «Газель», ехавшей в попутном направлении. Далее по инерции допускает столкновение с автомашинами «Renault Duster» и каретой скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.



    В результате ДТП жертв и пострадавших нет. Возбуждено административное производство по статье 610 ч.1КоАП РК. Автомашина «Lada Granta» водворена на штрафстояку.


    Теги:
    МВД РК ДТП Транспорт Видео Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!