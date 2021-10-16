Массовое ДТП на трассе Алматы-Оскемен попало на видео

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Водитель легкового автомобиля устроил массовое дорожно-транспортное происшествие на трассе Алматы-Оскемен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября около 08:00 часов, на 19 км автодороги «Алматы-Оскемен» в южном направлении.

«По предварительным данным, 28-летний водитель автомашины «Lada Granta» при совершении маневра, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с автомашиной марки «Газель», ехавшей в попутном направлении. Далее по инерции допускает столкновение с автомашинами «Renault Duster» и каретой скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.









В результате ДТП жертв и пострадавших нет. Возбуждено административное производство по статье 610 ч.1КоАП РК. Автомашина «Lada Granta» водворена на штрафстояку.