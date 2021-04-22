РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:10, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Массовое ДТП на трассе Алматинской области: погибли двое водителей

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло массовое ДТП, в результате которого скончались двое водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, массовое дорожно-транспортное происшествие произошло 18:20 часов 21 апреля на 39 километре трассы Алматы - Нур-Султан в Карасайском районе.

    «Предварительно стало известно, что водитель автомашины марки «Mitsubishi Lancer», двигаясь в южном направлении, допустил столкновение с попутно ехавшей автомашиной марки «Mercedes». Тем самым, не пропустив автомашину «Mercedes», повернул налево и допустил столкновение, после чего от инерции удара автомашина «Mercedes» выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомашиной марки «ГАЗель». 20-летний водитель автомашины «Mercedes» и 27-летний водитель автомашины «Mitsubishi Lancer» скончались на месте, остальные 2 пассажира доставлены в ближайшую больницу города Каскелена», - отметили в полиции.

    По данному факту начато досудебное расследование в соответствии с частью 4 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!