Массовый новогодний забег пройдет в Астане

Спортивное мероприятие «Новогодний забег — 2025» состоится 28 декабря в Триатлон-парке.

Начало мероприятия запланировано на 10:00. Регистрация участников проводится в тот же день с 08:30 до 10:00.

По данным организаторов, количество участников мероприятия ограничено — до 1200 человек.

В ходе мероприятия среди участников будут разыграны ценные призы.

Стоит отметить, что участие в «Новогоднем забеге — 2025» бесплатное.