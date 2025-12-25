РУ
    22:20, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Массовый новогодний забег пройдет в Астане

    В преддверии Нового года в Астане пройдет массовое спортивное мероприятие «Новогодний забег — 2025», передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    Астана, Байтерек, погода
    Фото: акимат Астаны

    Спортивное мероприятие «Новогодний забег — 2025» состоится 28 декабря в Триатлон-парке.

    Начало мероприятия запланировано на 10:00. Регистрация участников проводится в тот же день с 08:30 до 10:00.

    По данным организаторов, количество участников мероприятия ограничено — до 1200 человек.

    В ходе мероприятия среди участников будут разыграны ценные призы.

    Стоит отметить, что участие в «Новогоднем забеге — 2025» бесплатное.                                                                                              

    Наталья Мосунова
