    10:31, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Массовые протесты в Иране: погибли 35 человек, 1200 арестованы

    В Иране за девять дней продолжающихся уличных протестов погибли по меньшей мере 35 человек, а более 1200 демонстрантов были арестованы, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    Фото: haqqin.az

    Среди 35 погибших в ходе массовых протестов в Иране 29 — протестующие, четверо — дети, а еще два — сотрудники сил безопасности.

    Согласно данным, предоставленным правозащитной организацией Human Rights Activists in Iran и ее медиасетью HRANA 5 января, протесты в Иране, начавшиеся в конце декабря, прошли как минимум в 88 городах, или в 27 из 31 провинций страны. В определенный момент иранские силовики стали применять силу против демонстрантов, особенно на акциях в небольших населенных пунктах, пишут правозащитники.

    Такие действия спровоцировали новую волну протестов в крупных городах, в том числе Мешхеде и столице Ирана Тегеране. К демонстрациям присоединились студенты как минимум 17 вузов по всей стране. В ответ, по данным студенческих СМИ, силовики стали проводить рейды на территории кампусов. В целом же начавшиеся в стране протесты стали самыми массовыми для Ирана с 2022 года, когда поводом для возмущения граждан стала смерть 22-летней Махсы Амини после ее задержания «полицией нравов».

    5 января представительство судебной системы Исламской Республики Иран заявило, что к арестованным в ходе протестных акций не будут проявлять снисхождения.

    Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они начались на главном городском базаре Тегерана, где владельцы многих магазинов закрыли свои торговые точки в знак протеста против гиперинфляции и резких колебаний цен. В октябре, по данным Всемирного банка, продовольственная инфляция в стране составила 64,2% — по этому показателю Иран в антирейтинге обошел лишь Южный Судан.

    Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о необходимости «поставить на место» зачинщиков беспорядков в Иране. 

    Теги:
    Протесты в мире Иран Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
