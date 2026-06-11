Массовые беспорядки в Северной Ирландии: есть раненые и задержанные

В результате второй ночи беспорядков в Северной Ирландии после нападения с ножом в Белфасте 12 полицейских получили ранения, задержаны 16 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

В среду полиция применила водометы против протестующих в Северной Ирландии, которые поджигали костры и бросали в них кирпичи, камни и бутылки во время антимигрантских протестов.

Police deployed a water cannon against protesters throwing bricks in Belfast as anti-immigrant unrest sparked by a knife attack spread across Northern Ireland for a second consecutive day https://t.co/C3UH1QWcpv pic.twitter.com/qIGmvOhpkw — Reuters (@Reuters) June 11, 2026

Власти осудили массовые беспорядки, заявив, что виновные в насилии «почувствуют на себе всю силу закона».

— Группы людей в масках, которые выгоняют семьи из домов, поджигая их, это — ничто иное, как отвратительное проявление трусости. Расизм, запугивание и насилие неправильны, где бы они ни происходили, — написала первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил в Х.

Groups of masked men burning families out of their homes is nothing less than disgusting cowardice.



This has nothing to do with community.



This is outright thuggery.



The attack in North Belfast was heinous and wrong.



But there are dangerous attempts to exploit that to target… — Michelle O’Neill (@moneillsf) June 9, 2026

Поводом для беспорядков стал инцидент, произошедший вечером 8 июня в Белфасте, когда выходец из Судана, получивший статус беженца три года назад, нанес тяжелые ножевые ранения 40-летнему гражданину Ирландии.

Происшествие вызвало широкий резонанс в обществе, где звучали призывы к «массовой депортации» мигрантов

В среду в суде предстал 30-летний Хади Алодид, уроженец Судана, обвиняемый в покушении на убийство в связи с нападением, в результате которого Стивену Огилви, были нанесены серьезные травмы.

Ему также предъявлены обвинения в хранении ножа в общественном месте и угрозах убийством работнику Национальной службы здравоохранения.

Огилви потерял левый глаз, получил повреждение правого глаза, а также травмы шеи и спины.

Семья потерпевшего заявила, что в ответ на «ложную информацию, распространяемую в социальных сетях», им необходимо «прояснить» ситуацию и сообщить, что его состояние «стабильное».

Они также призвали к «мирным протестам как единственному пути вперед» и заявили, что «многие мигранты вносят чрезвычайно ценный вклад в развитие страны».

Ранее сообщалось, что в Ирландии после изнасилования девочки просителем убежища протесты переросли в беспорядки.