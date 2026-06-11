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    Массовые беспорядки в Северной Ирландии: есть раненые и задержанные

    В результате второй ночи беспорядков в Северной Ирландии после нападения с ножом в Белфасте 12 полицейских получили ранения, задержаны 16 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Массовые беспорядки в Северной Ирландии: есть раненые и задержанные
    Фото: RNZ

    В среду полиция применила водометы против протестующих в Северной Ирландии, которые поджигали костры и бросали в них кирпичи, камни и бутылки во время антимигрантских протестов. 

    Власти осудили массовые беспорядки, заявив, что виновные в насилии «почувствуют на себе всю силу закона». 

    — Группы людей в масках, которые выгоняют семьи из домов, поджигая их, это — ничто иное, как отвратительное проявление трусости.  Расизм, запугивание и насилие неправильны, где бы они ни происходили, — написала первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил в Х. 

    Поводом для беспорядков стал инцидент, произошедший вечером 8 июня в Белфасте, когда выходец из Судана, получивший статус беженца три года назад, нанес тяжелые ножевые ранения 40-летнему гражданину Ирландии. 

    Происшествие вызвало широкий резонанс в обществе, где звучали призывы к «массовой депортации» мигрантов

    В среду в суде предстал 30-летний Хади Алодид, уроженец Судана, обвиняемый в покушении на убийство в связи с нападением, в результате которого Стивену Огилви, были нанесены серьезные травмы.

    Ему также предъявлены обвинения в хранении ножа в общественном месте и угрозах убийством работнику Национальной службы здравоохранения.

    Огилви потерял левый глаз, получил повреждение правого глаза, а также травмы шеи и спины.

    Семья потерпевшего заявила, что в ответ на «ложную информацию, распространяемую в социальных сетях», им необходимо «прояснить» ситуацию и сообщить, что его состояние «стабильное».

    Они также призвали к «мирным протестам как единственному пути вперед» и заявили, что «многие мигранты вносят чрезвычайно ценный вклад в развитие страны».

    Ранее сообщалось, что в Ирландии после изнасилования девочки просителем убежища протесты переросли в беспорядки.

    В мире Великобритания
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор