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    Массовые беспорядки произошли в Гааге после победы сборной Марокко над Нидерландами

    После победы сборной Марокко над Нидерландами в матче чемпионата мира по футболу в Гааге вспыхнули массовые беспорядки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Массовые беспорядки произошли в Гааге после победы сборной Марокко над Нидерландами
    Фото: AP Photo

    Об этом сообщило подразделение полиции Гааги в социальной сети X.

    По данным полиции, во время празднования победы Марокко в районе Схилдерсвейк участники беспорядков запускали мощные фейерверки, а также забрасывали сотрудников полиции петардами и камнями.

    Для восстановления общественного порядка были привлечены подразделения по борьбе с массовыми беспорядками (ME). Полиция применила силовые разгоны, а также задействовала водомет.

    Напомним, ранее сборная Марокко стала участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Нидерландов в серии пенальти.

    Встреча 1/16 финала, прошедшая на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика), завершилась в основное и дополнительное время со счетом 1:1.

    Спорт Футбол FIFA 2026 В мире Марокко массовые беспорядки Нидерланды Мировые новости
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор