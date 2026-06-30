Массовые беспорядки произошли в Гааге после победы сборной Марокко над Нидерландами
После победы сборной Марокко над Нидерландами в матче чемпионата мира по футболу в Гааге вспыхнули массовые беспорядки, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщило подразделение полиции Гааги в социальной сети X.
Bij de viering van de winst van #Marokko ontstonden ongeregeldheden in de omgeving van de #Schilderswijk. Hierbij werd zwaar vuurwerk afgestoken en zijn ook agenten bekogeld met vuurwerk en stenen. De ME heeft charges uitgevoerd en de waterwerper is ingezet.— Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) June 30, 2026
По данным полиции, во время празднования победы Марокко в районе Схилдерсвейк участники беспорядков запускали мощные фейерверки, а также забрасывали сотрудников полиции петардами и камнями.
Для восстановления общественного порядка были привлечены подразделения по борьбе с массовыми беспорядками (ME). Полиция применила силовые разгоны, а также задействовала водомет.
Напомним, ранее сборная Марокко стала участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Нидерландов в серии пенальти.
Встреча 1/16 финала, прошедшая на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика), завершилась в основное и дополнительное время со счетом 1:1.