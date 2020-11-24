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Массовая вырубка деревьев в Алматы: начато досудебное расследование

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Ноября 2020, 12:22
Массовая вырубка деревьев в Алматы: начато досудебное расследование

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начато досудебное расследование по факту незаконной вырубки деревьев перед торговым домом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокуратура города отреагировала на факт незаконной вырубки деревьев индивидуальным предпринимателем при благоустройстве территории, прилегающей к магазину «Sulpak».

Установлено, что уполномоченными государственными органами на вырубку указанных деревьев разрешение не выдавалось.

«По данному факту природоохранной прокуратурой Алматы начато досудебное расследование по статье 340 УК РК (незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников). В ходе расследования будет назначены соответствующие экспертизы, по результатам которой будет оценен ущерб и дана правовая оценка. Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры города Алматы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Напомним, ранее алматинцы выразили недовольство вырубкой деревьев на пересечении улиц Ауэзова и Толе би. Позже было установлено, что были снесены 13 деревьев (9 дубов и 4 вяза). Подрядчики были оштрафованы.

Президент РК поручил акиму Алматы расследовать факт вырубки здоровых деревьев.

Фото : facebook.com/Ермек Серкебаев
Алматы   Экология   Генпрокуратура  
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