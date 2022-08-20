Массовая уборка риса началась в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кызылординскую область – главный рисосеющий регион Казахстана, где сегодня началась массовая уборка урожая, с рабочей поездкой посетил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Он побывал на рисоводческих хозяйствах и пообщался с фермерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

В 2022 году посевная площадь риса в стране составила 87,8 тыс. га, в среднем на 10 % ниже прошлого года. Из них 78,6 тыс. га посевов риса или 89,5 % размещены в Кызылординской области, в Алматинской области – 6,8 тыс. га, Жетысуской области – 0,9 тыс. га и в Туркестанской области – 1,5 тыс. га.

Состояние существующих коллекторно-дренажных систем крайне неблагополучное, в результате чего усиливаются процессы засоления почв и выхода земель из сельскохозяйственного оборота. Капитальная планировка поверхности рисовых чеков – это одно из наиболее эффективных мероприятий, обеспечивающих прибавку

урожайности риса от 10% до 40 %. Однако многие хозяйствующие субъекты не

смогут проводить это дорогостоящее мероприятие.

Министерством сельского хозяйства принимаются меры по стимулированию увеличения посевов менее водоемких культур, таких как зерновые, масличные, кормовые и бахчевые.

«Сокращение объемов посевов риса и хлопчатника напрямую влияет на социальное и экономическое положение населения региона, считаем целесообразным серьезно подойти к этому вопросу всем ответственным за это государственным органам. Учитывая, что рисовая культура является мелиоративной, защищающей от засоления инженерные планировочные земли, в которые вложены средства государства», - заявил министр сельского хозяйства.

В акимате Кызылординской области пояснили, что в начале года планировалось сократить посевной объем риса с 84 тыс. до 64 тыс. га. Однако, предвидя последствия такого решения для населения региона, решено сохранить объем риса на площади 78,6 тыс. га.

«Несмотря на сложившиеся трудности, начато рациональное, вторичное водопользование, последовательное орошение. Кроме того, в направлении диверсификации проведена работа по увеличению объемов маловодоемких овощей, кормовых и бахчевых культур», - сказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

Минсельхоз со своей стороны оказывает всяческую поддержку рисоводческим хозяйствам. В частности фермерам реализуется удешевленные минеральные удобрения, пестициды. Услуги по подаче воды предоставляются по льготной стоимости. Кроме того, кредитуются проведение посевных и уборочных работ.

«В Кызылординской области в прошлом году реализовано 14 инвестпроектов в сфере АПК на сумму 3,4 млрд тенге, работу дополнительно получил 151 человек. До 2025 года запланирована реализация еще 42 проектов на сумму 56,2 млрд тенге. Все это позволит компенсировать дефицит сельхозпродукции в межсезонье и стабилизировать цены на рынках области и столицы, а также позволит создать более 1 тыс. рабочих мест. Также, в текущем году на проведение осенне-полевых работ в регион выделено порядка 11,6 тыс. Тонн дизтоплива, по цене на 15-20% ниже рыночной», - добавил Ербол Карашукеев.

Несмотря на сокращение посевов риса, Министерство сельского хозяйства не видит причин для беспокойства по вопросу обеспеченности рынка рисом.

В 2021 году за вычетом экспортированного риса в республике в наличие имелось 297,7 тыс. тонн риса, при ежегодном потреблении 158,6 тыс. тонн. В 2022 году урожай риса прогнозируется на уровне 421,9 тыс. тонн, из которого можно произвести около 211 тыс. тонн рисовой крупы. Важно отметить, что имеющегося в наличии риса и собранного нового урожая будет достаточно для обеспечения потребности населения.

Однако, чтобы не допустить деградацию почвы и не усугубить социально-экономическую обстановку в регионе, местным исполнительным органам, а также профильным министерствам необходимо проработать вопрос водного обеспечения посевных площадей риса в будущем.